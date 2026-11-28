Trendyol 1. Lig: Muğlaspor: 3 - Mardin 1969: 0
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969'u 30 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969'u 30 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Batuhan Bıyık, Egemen Savran
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Luis Mago, Ali Barak, Selim Dilli (Jurgen Çelhaka dk. 69), Ali Kaan Güneren, Daniel Avramovski (Yasin Uzunoğlu dk. 81), Mamady Diarra (Oluwakorede Osundina dk. 90), Driton Camaj (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 69), Ibrahim Sissoko (Orhan Nahırcı dk. 81)
Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Alihan Kazmaz, Buluthan Bulut, Oğuzhan Matur, Ozan Sol
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Emre Taşdemir, Djordje Denic, Zdravko Dimitrov (Ahmet Ülük dk. 87), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Muammer Denizhan Taşkan dk. 70), Baba Alhassan (Ayobami Kayode dk. 76), Mallik Wilks, Tonio Teklic (Osman Yıldırım dk. 77)
Yedekler: Ömer Kahveci, Şahverdi Çetin, Eray Korkmaz, Berkay Doğan, Enes Erol, Bünyamin Balat
Teknik Direktör: Ivaylo Petev Bogdanov
Goller: Driton Camaj (dk. 38 pen.), Engin Poyraz Efe Yıldırım (dk. 73), Yasin Uzunoğlu (dk. 86) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Erce Kardeşler, Djordje Denic, Osman Yıldırım (Mardin 1969), Selim Dilli (Muğlaspor)
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