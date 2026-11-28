Doğanın farklı renklerinin bir arada görüldüğü Ağla Yaylası'nda ortaya çıkan sonbahar manzaraları görsel şölene dönüştü. Çam ormanları içindeki Ağla Yaylası ziyaretçilerine günü birlik dinlenme ve doğa yürüyüşü yapma imkanı sunuyor. Bol su kaynaklarına sahip Ağla Yaylası'nda ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu renklere bürünerek, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğaseverler, sonbaharın güzelliklerini Ağla Yaylası'nda yaşarken, Köyceğiz'in Yayla Mahallesi'nde (Ağla Yaylası) her mevsimde farklı güzellikler görülüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan yazlıkçıların çok rağbet gösterdiği Ağla Yaylası, sonbaharın son günleri bir başka güzelliğe büründü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.