Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman'da yağmur suyu hatları, zemin iyileştirme, asfalt ve kaldırım çalışmalarını birlikte yürütürken, ilçedeki birçok güzergahı yeniledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Dalaman'ın mahalle, cadde ve sokaklarında yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında freze kazısı, zemin iyileştirme, plentmiks temel (PMT), reglaj, binder asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştiriliyor. Gürköy Mahallesi'nde 11 bin 200 metrelik güzergahta freze kazısı, zemin iyileştirme, PMT, reglaj, binder ve sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Güzergâhtaki hendeklerin beton kaplama çalışmaları ise devam ediyor. Şerefler Mahallesi'nde 2 bin metrelik güzergâhta freze kazısı, reglaj, PMT ve binder asfalt çalışmaları tamamlandı. Tersakan Köprüsü ile Şerefler yol ayrımı arasındaki güzergâhta ise hendek beton kaplama ve kaldırım çalışmaları sürüyor. Dalaman Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında İnönü Caddesi'nin 900 metrelik, Celal Bayar Caddesi'nin ise 850 metrelik bölümünde PMT ve binder asfalt serimi tamamlandı. Cengiz Topel 19. Sokak'ta da yağmur suyu hattı imalatının yanı sıra reglaj, zemin iyileştirme, PMT ve binder asfalt serimi tamamlanarak yol yenilendi. Çağlayan Caddesi'nin 800 metrelik bölümünde yağmur suyu hattı, zemin iyileştirme, reglaj, PMT ve binder asfalt çalışmaları tamamlandı. Caddenin bin 800 metrelik bölümünde ise çalışmalar devam ediyor. Atatürk 4. Sokak ve Mehmet Akif Caddesi'nde eski parke kaplamalar sökülerek yağmur suyu hattı, zemin iyileştirme, reglaj ve PMT çalışmaları gerçekleştirildi. Toplam bin 300 metrelik güzergâhın 500 metrelik bölümünde bu çalışmalar tamamlanırken, 800 metrelik bölümünde çalışmalar sürüyor. Bölgede kavşak düzenlemesi de yapıldı.

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"Büyükşehir belediyemizle çok iyi bir uyum içindeyiz"

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri ortak çalışmalara ilişkin "Dalaman'ın her noktasında Muğla Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı koordinasyon içinde yürütüyoruz. Yaklaşık üç buçuk ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızın çoğunu tamamladık. İlçe belediyesi olarak Muğla Büyükşehir Belediyemizle çok iyi bir uyum içindeyiz. Yalnızca yol çalışmalarında değil, her konuda ortak fikirde buluşabiliyoruz. Bu yatırımlar için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"Yol ve altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman'da yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Dalaman'da hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için yol ve altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yolları yenilerken yağmur suyu hatlarını, zemin iyileştirme ve kaldırım çalışmalarını birlikte ele alıyoruz. İlçe belediyelerimizle uyum içinde çalışıyor, ilçelerimizin ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretiyoruz. Amacımız, uzun yıllar hizmet verecek yollarla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak. Muğla'nın her ilçesinde ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.