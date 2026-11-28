Bodrum Belediyesinin destekleriyle eski adı Yalıçiftlik olan Çiftlik Mahallesi’nin kültürel değerlerini aktaran ve yerel belleğine ışık tutan Hasan Şahin’in "Bir İmamın Hatıralarında Yalıçiftlik (19892026)" adlı kitabının tanıtım ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Çiftlik İsmail Altındağ Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Vekili Azat Öztürk, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Kanat Hasan Özsert ve Ercan Pehlivan, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Anıl Alparslan, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca ile Çiftlik ve Kızılağaç mahallelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

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Emekli imam, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve yazar Hasan Şahin’in kaleme aldığı "Bir İmamın Hatıralarında Yalıçiftlik (19892026) Bir Köy, Bir Cami, Bir Ömür" adlı kitabın tanıtım ve imza günü vatandaşlardan ilgi gördü.

Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada gelenekleri, görenekleri, yaşanmışlıkları, bölge insanını ve unutulmaya yüz tutmuş değerleri kaleme alan Şahin’e kitabının hayırlı olmasını dileyerek Çiftlik’in sosyal ve kültürel yaşamına sunmuş olduğu katkılardan ötürü kendisine teşekkür etti.

Bodrum Belediye Meclis Üyesi Anıl Alparslan ise konuşmasında Çiftlikli bir belediye meclis üyesi olarak bu eseri mahallelerinin geçmişini ve kültürel hafızasını yansıtarak gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olması açıdan çok kıymetli bulduğunu söyledi. Bu sebeple kitabın bir esere dönüştürülmesi sürecinde Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen söyleşide Hasan Şahin, Çiftlik’te geçirdiği yılları, meslek hayatı boyunca yaşadığı hatıraları ve mahallenin geçmişten bugüne geçirdiği değişimi kısaca konuklarla paylaşarak kitabın içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Şahin, destekleri için başta Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye, çalışmanın hazırlanmasına emeği bulunan belediye başkan yardımcılarına, meclis üyelerine, Çiftlik muhtarına, Bodrum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler personellerine, kitabın genel yayın yönetmeni Nihat Polat’a, kitabı yayına hazırlayan editör Cezmi Çoban’a ve bu süreçte kendisini destekleyen tüm yakınları ve dostlarına teşekkür etti.

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Bodrum Belediye Başkanı Mimar Tamer Mandalinci’nin destekleriyle Bodrum Belediyesi tarafından yayımlanan kitap, tanıtım programının ardından düzenlenen imza etkinliğiyle okuyucularla buluştu. Eser, kitaba ilgi duyan vatandaşlara ücretsiz olarak armağan edildi.

1989 yılında Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinden Bodrum’un Çiftlik mahallesine gelerek görevine başlayan Şahin, 34 yıl boyunca Çiftlik Eski Camii ve Çiftlik Aşağı Camii’nde imamlık yaptı. Şahin, mahalle sakinleriyle kurduğu güçlü bağlar ve yıllar boyunca edindiği deneyimlerden yola çıkarak hazırladığı eserinde, Yalıçiftlik’in yerel ve kültürel değerlerine, geçmişine, sosyal yaşamına ve geçirdiği değişimlere yer verdi.

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Kitapta, elektrik ve su imkânlarının kısıtlı olduğu yıllardan günümüzün turizm beldesi Yalıçiftlik’e uzanan süreç; hatıralar, tanıklıklar ve yaşanmış hikâyeler eşliğinde anlatılıyor. Eser, aynı zamanda mahallenin toplumsal belleğini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir kaynak niteliği taşıyor.