Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçuruma düşen kişi yaralandı.
Giriş: 28.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçuruma düşen kişi yaralandı.
Devetaşı mevkisinde bir kişinin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 3 metre aşağıdaki yaralıya ulaştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan yaralı, itfaiye ve polisin de yardımıyla ambulansa taşındı.
Yaralı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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