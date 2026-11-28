Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan yaralı, itfaiye ve polisin de yardımıyla ambulansa taşındı.

Devetaşı mevkisinde bir kişinin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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