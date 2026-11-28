Muğla’nı Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel tekne içinde 2’si çocuk 6 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli özel tekne durduruldu. Tekne içerisinde yapılan aramada, 4 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak karada yapılan takip neticesinde Marmaris İlçe Emiyet Müdürlüğü ile müştereken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.