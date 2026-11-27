Olayla bağlantılı olarak karada yürütülen çalışmada ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Botu, ilçe açıklarındaki özel teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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