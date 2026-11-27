Muğla’nın Yatağan ilçesinde kurulması planlanan Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yerinde incelemede bulunuldu.

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, kurulması uygun görülen Mermer İhtisas OSB için tahsis edilen alanda incelemelerde bulundu. İlhan, saha ziyaretinde yetkililerden projenin hazırlık süreci ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 80 hektarlık alanda kurulması planlanan OSB’nin yalnızca mermer üretimine yönelik olmayacağı belirtiliyor. Proje kapsamında mermer atıklarının geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilmesi, nihai ürün üretimi ve mermer makineleri imalatının da aynı bölgede yapılması hedefleniyor. Yeşil OSB anlayışıyla planlanan projede yenilenebilir enerji kullanımı, yağmur sularının toplanması ve mermer atıklarından yol kaplama, bordür ve kilit taşı gibi ürünlerin üretilmesi de öngörülüyor.

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Yatağan Mermer İhtisas OSB’nin tamamlanarak faaliyete geçmesiyle birlikte yeni yatırımların ilçeye kazandırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.