"Astoria Grande" kruvaziyeri Bodrum'a 277 yolcu getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Astoria Grande" kruvaziyeri 277 yolcu getirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Astoria Grande" kruvaziyeri 277 yolcu getirdi.
Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Arnavutluk'un Sarande Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum'a ulaşan gemide çoğu Rus 277 yolcu ile 314 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Geminin bir sonraki durağı Antalya Limanı olacak.
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