Deniz, kum ve güneş turizmiyle tanınan Bodrum, kırsal yaşamı, yöresel lezzetleri ve köklü üretim kültürüyle kış turizmine yeni bir soluk getiriyor. "Agro Bodrum Rotası" ile Çiftlik Mahallesi’nden Karaova’ya uzanan güzergahta ziyaretçiler, zeytinyağı fabrikalarından üzüm bağlarına, halı dokuma atölyelerinden köy kahvelerine kadar Bodrum’un kırsal değerlerini keşfediyor.

Bodrum’da turizmi 12 aya yaymak amacıyla hayata geçirilen Agro Bodrum Rotası, kış ve bahar aylarında alternatif turizm arayan yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamayı hedefliyor. Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Kaymakamlığı ve TÜRSAB iş birliğiyle yürütülen proje, seyahat acenteleri ve sivil toplum kuruluşlarının da ilgisini çekiyor.

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Son olarak Bodrum Yaşam Vakfı üyelerinin katıldığı organizasyonda, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan ve Bodrum Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin de yer aldı. Katılımcılar, gün boyunca kırsal mahalleleri gezip yerel üretimi ve geleneksel yaşamı yakından tanıdı.

Çiftlik Mahallesi’nden başlayıp Karaova’ya uzanan rotada zeytinyağı fabrikaları, Etrim halı dokuma atölyeleri, üzüm bağları, Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Parkı, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi ile yerel üretim merkezleri ziyaret ediliyor.

Rotada susamlı incir, çetimek, harnup, gambilya favası, mis çiçekli pelte ve Bodrum Gemici Peksimeti gibi yöresel lezzetler tadılıyor. Payam kırma ve taş değirmen geleneği de ziyaretçilere tanıtılırken, kına merasimi, yöresel oyunlar ve türkülerle Bodrum’un kültürel mirası yaşatılıyor.

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BODTO’nun destekleriyle güzergâh üzerindeki yönlendirme levhalarının tamamlanmasıyla daha kolay ulaşılabilir hale gelen rotanın, şehir dışından gelecek kültür ve gastronomi turlarına da ev sahipliği yapması amaçlanıyor. Seyahat acentelerine güzergâh ve program planlaması konusunda Bodrum Belediyesi, BODTO ve TÜRSAB tarafından teknik destek sağlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Agro Bodrum Rotası’nın Bodrum’u yalnızca yaz aylarında değil, dört mevsim yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirmeyi amaçladığını belirterek, Türkiye genelindeki seyahat acentelerine rotayı 2 gece 3 günlük Bodrum tur paketlerine dahil etmeleri çağrısında bulundu.