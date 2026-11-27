Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 27.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluova Mahallesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ