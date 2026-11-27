İzlandalı yazar ve oyuncu Vala Thorsdottir, Bodrum’da düzenlenecek Uluslararası Aralıkta Aralıksız Tiyatro Günleri kapsamında sanatseverlerle bir araya gelecek. Türkiye’de eserleri yayımlanan ve sahnelenen ünlü yazar, etkinlik boyunca oyunculuk ve yazarlık atölyeleri düzenleyerek tiyatro tutkunlarıyla buluşacak.

48 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, tiyatro oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Farklı ülkelerden sanatçıları Bodrum’da buluşturacak etkinlikte, tiyatronun farklı disiplinleri ele alınırken sanatçılar ve katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak.

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Düzenlenen organizasyon; Bodrum, İzmir, İstanbul ve İzlanda’dan sanatçıları, tiyatro profesyonellerini ve üniversite öğrencilerini aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.

Uluslararası Aralıkta Aralıksız Tiyatro Günleri ile Bodrum’un kültür ve sanat etkinliklerine uluslararası bir boyut kazandırılması amaçlanırken, beş gün sürecek program boyunca tiyatro oyunları, atölyeler ve söyleşilerle kentte sanat dolu bir program gerçekleştirilecek.