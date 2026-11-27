Bodrum FK, Sivasspor deplasmanında
TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Boluspor (D) ve Artı Değer Vanspor maçlarını 2-1 kazanıp adını play-off hattına yazdıran Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'la oynayacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda İbrahim Güner'in görev alacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK'da kırmızı kart cezalısı golcü Vincent Aboubakar forma giyemeyecek.
TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Boluspor (D) ve Artı Değer Vanspor maçlarını 2-1 kazanıp adını play-off hattına yazdıran Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'la oynayacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda İbrahim Güner'in görev alacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK'da kırmızı kart cezalısı golcü Vincent Aboubakar forma giyemeyecek.
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldıklarını vurgulayan Eşer, "Zor bir deplasman maçına çıkacağız. Play-offtaki yerimizi sağlama almak adına kazanmalıyız" dedi.
Bodrum FK haftaya 24 puanla 7'nci sırada girerken, Sivasspor ise 13 puanla 18'inci basamakta bulunuyor.
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