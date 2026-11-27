Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldıklarını vurgulayan Eşer, "Zor bir deplasman maçına çıkacağız. Play-offtaki yerimizi sağlama almak adına kazanmalıyız" dedi.

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