Muğla'da yoğun sis etkili oldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sabahın ilk saatlerinde kent merkezini kaplayan sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Yoğun sis günlük yaşamı ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkilerken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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