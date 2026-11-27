Yoğun sis günlük yaşamı ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkilerken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sabahın ilk saatlerinde kent merkezini kaplayan sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

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