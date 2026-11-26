Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi Sultan Parkı’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Devrim Gür (17) ile U.H.Ç., aralarındaki anlaşmazlığı görüşmek üzere bir araya geldi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gür bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay sonrası yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheli U.H.Ç., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili kasten öldürme kapsamında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.