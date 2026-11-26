Olay, Datça ilçesi Yazı Mahallesi'nde bulunan Knidos Antik Kenti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yürüyüş yapan M.Ç. (58), yaşadığı kaza sonucu sağ ayak bileğini kırarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ile MAGAME Acil Müdahale Datça Temsilciliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanması nedeniyle bulunduğu bölgeden ayrılamayan M.Ç. için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda M.Ç., mahsur kaldığı bölgeden güvenli şekilde tahliye edildi. Kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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