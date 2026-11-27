ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Letoon Kutsal Alanı'nda bulunan tiyatronun aslına uygun restore edilerek ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandı.

Kumluova Mahallesi'ndeki tarihi alan, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos (Ksanthos) Antik Kenti ile birlikte 1988'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.

"Likya medeniyetinin dini merkezi" olarak bilinen alan, bünyesinde barındırdığı Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınaklar, yazıtlar ve heykel kaideleriyle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve destekleriyle Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu'nun başkanlığında sürüyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Geleceğe Miras" projesiyle desteklenen kazıda, ören yerindeki tiyatro, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının bütçe destekleriyle aslına uygun restore ediliyor.

Kazı Başkanı Kasapoğlu, AA muhabirine, Letoon'un milattan önce 8. yüzyıldan itibaren kullanılan bir kutsal alan olduğunu söyledi.

Bütün Likya Birliği'nin ortak kutsal alanı olan Letoon'daki en önemli kamu yapılarından birinin tiyatro olduğunu belirten Kasapoğlu, "Birliğin toplandığı, çeşitli kararların alındığı ve çeşitli oyunların, törenlerin düzenlendiği bir tiyatro. Letoon Kutsal Alanı'nın tamamıyla birlikte 1950'li yıllardan itibaren başlayan çalışmalar sonrasında kısmen ortaya çıkarılmış tiyatroda, son dönemde kazı çalışmaları hız kazandı. Aslında üzerinde bizden önceki ekibin de çalışma yaptığı bir restorasyon projesi vardı ve bizim son 2 yıllık çalışmalarımız sonunda bu tiyatroda artık restorasyon aşamasına geçmiş bulunmaktayız." dedi.

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Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Geleceğe Miras Dairesi Başkanlığı, Kazılar Dairesi Başkanlığı, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı destekleriyle bu çalışmaların başladığını dile getirerek, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Belediyesinin de destekleri olduğunu kaydetti.

- "Miladi bir geçişi yaşamış olduk"

Yaklaşık 70 yıllık kazı geçmişine sahip Letoon Kutsal Alanı'nda tiyatroyla birlikte kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlayarak miladi bir geçişi yaşamış olduklarına dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

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"Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Letoon Kutsal Alanı'ndaki tiyatronun restorasyonu tamamlanacak ve devam eden süreçte ışıklandırma çalışmaları da yapıldıktan sonra gece müzeciliğine hazır hale getirilecek. Bu da kültürel mirasımızın sürdürülebilirliği ve kültür turizmine kazandırılabilirliği anlamında Letoon'un Muğla için çok önemli bir destinasyon merkezi olması yolunda ilerleme sağlayacaktır."

Kasapoğlu, çalışmaların, hem Letoon Kutsal Alanı'nın UNESCO listesindeki yerini devam ettirmesi hem de ziyaretçi sayısının artması açısından önemli olacağını vurguladı.

Letoon ile Xanthos Antik Kenti’ndeki üç dilli yazıtların yerel, yerli Anadolu dili olan Likçenin aslında çözülmesini sağladığını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

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"Biz bu önemin daha baskın, daha etkin olarak görülebilirliğini sağlamak amacıyla kutsal alanın tamamında renovatif ve kapsamlı bir restorasyon çalışması odaklı ilerlemeyi planladık. Umuyoruz ki bu süreç önümüzdeki yıllara yayılarak devam edecek. Bu alanın tamamıyla ilgili restorasyon ve bilimsel çalışmalar sürerse, UNESCO listesinde olmanın avantajlarını çok daha efektif kullanacak ve çok daha fazla ziyaret sayısına ulaşacağız."