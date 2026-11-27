Muğla'da sis ulaşımı olumsuz etkilerken güzel manzaralar oluşturdu
Muğla'da etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürürken kentte güzel manzaralar oluşturdu.
Muğla'da etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürürken kentte güzel manzaralar oluşturdu.
Kentte gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, kenti çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.
Sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, bölge trafik ekiplerince hız ve takip mesafesi konusunda uyarıldı.
Menteşe ilçesine bağlı Düğerek, Yeniköy, Ortaköy ve Kötekli mahallelerini de etkisi altına alan sis, güzel manzaralar oluşturdu.
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