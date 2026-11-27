Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, MilasBodrum karayolu üzerinde yer alan Bodrum Güvercinlik Mahallesinin 40 yıllık su isale hatlarında yenileme çalışması başlattı.

1987 yılında inşa edilen ve kullanım ömrünü tamamlayan Bin 300 metrelik çelik su isale hattının yerine duktil borularla değişimi yapılacak. Hattın yenilenmesi ile aynı zamanda kayıp kaçak oranları da en aza indirilmesi hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bodrum’un içme suyu altyapısındaki sorunlara kalıcı çözümler üretmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ortaya koyduğu kararlılığı sahadaki yatırımlarımızla sürdürüyor, Bodrum’u besleyen ana isale hatlarını yeniliyoruz. Bu kapsamda, 1987 yılında inşa edilen ve kullanım ömrünü tamamlayan Bin 300 metrelik çelik isale hattının yenileme çalışmalarının yarısını tamamladık. Mevcut 600 milimetre çapındaki çelik hattı, 700 milimetre çapında duktil borularla değiştiriyoruz. Kullanım ömrünü tamamlayarak su kayıplarına neden olan ve güzergah üzerindeki yapılaşma nedeniyle arızalara müdahalenin güçleştiği hattı yenileyerek kayıp kaçakları azaltmayı, arızalardan kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz" denildi.