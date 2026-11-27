Bodrum’da girişimci ve üreten kadınlar, el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak için alışveriş şenliğinde bir araya gelecek.

Yaklaşık 17 yıldır düzenlenen geleneksel Kışa Merhaba Alışveriş Şenliği, 28 Kasım Cumartesi günü Bodrum İskele Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Bodrum Girişimci ve Üreten Kadınlar tarafından düzenlenen şenlikte, onlarca kadın girişimcinin el emeği göz nuru ürünleri, özgün tasarımları ve hediyelik eşyaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Her zevke ve bütçeye hitap eden ürünlerin yer alacağı etkinlikte, vatandaşlar hem alışveriş yapma hem de yerel üreticilere destek olma fırsatı bulacak.

REKLAM

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı’nın destekleriyle düzenlenecek etkinlikte DJ performansı ve gün boyunca ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bir gün sürecek şenlikte stantlar saat 18.30’a kadar açık kalacak.

Organizasyonun yaklaşık 17 yıldır devam ettiğini belirten organizatör Gülay Ece Harmandaoğlu, etkinliklerin yalnızca alışveriş amacı taşımadığını, kadın üreticiler arasında dayanışma ve iş birliğini de güçlendirdiğini ifade etti.

Harmandaoğlu, "Yaklaşık 17 yıldır bu etkinliklerimizi düzenliyoruz. Kış sezonu sebebiyle bu bölgede gerçekleştireceğimiz etkinlikte DJ performansı ve ücretsiz etkinliklerle gün boyunca İskele Meydanı’nda olacağız. Bu organizasyonlarla hem evinde üretim yapan kadınlarımıza destek olmaya hem de onların sosyalleşerek aralarında iş birliği kurmalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel olarak yılın belirli dönemlerinde düzenlediğimiz şenlikler sayesinde bugüne kadar onlarca kişiye tekerlekli sandalye teslim ettik. Yine bir umut için yola çıktığımız etkinliğimize tüm Bodrum halkını davet ediyoruz" dedi.