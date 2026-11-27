Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2 voleybol sporcusu milli takım seçmelerinde yer aldı. Muğla’da gerçekleştirilen Altyapı Voleybol Milli Takım Seçmelerinde Köyceğiz Akademi Spor Kulübü sporcuları Beren Sonkaldi ve İdil Mare Koç, kulüplerini başarıyla temsil ederek organizasyonda yer aldı.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı, genç sporcuların milli takım seçmeleri gibi kritik bir organizasyonda sahne almasının kulüp camiasında ve ilçede büyük bir gurur ile mutluluk meydana getirdiğini ifade etti.

Altyapıya verdikleri önemin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Kınalı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; "Bizler inanıyoruz ki başarı; emek, disiplin, sabır ve vazgeçmeyen bir yüreğin eseridir. Sporcularımızın bugün attığı bu adımlar, yarının daha büyük başarılarının en güçlü habercisidir. Köyceğiz’den yükselen bu umut dolu yolculukta temel hedefimiz yalnızca yetenekli sporcular yetiştirmek değil; hayalleri olan, son ana kadar mücadele eden ve ülkemizi ayyıldızlı formayla gururla temsil edecek bilinçli gençler kazandırmaktır."

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Kınalı, Köyceğiz’deki gençlerin spora olan ilgisini her geçen gün daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, genç yeteneklerin doğru yönlendirilmesi halinde ulusal düzeyde önemli başarılara imza atabileceklerini kaydetti. Açıklamasının sonunda Beren ve İdil’in bu seviyeye gelmesinde büyük emeği bulunan kulüp antrenörleri ile sporcuların ailelerini gönülden tebrik eden Başkan Bilge Kınalı, "Yolunuz açık, hedefleriniz büyük olsun kızlar. Bir gün ayyıldızlı formayla sahada sizleri gururla izlemek dileğiyle başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.