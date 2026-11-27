Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maça 19 yaş altı takımıyla çıkacak.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, takımın ligdeki durumunu değerlendirerek Sivasspor karşılaşmasına ilişkin alınan kararı açıkladı.

Ulaşım, zaman ve maliyet sorunları nedeniyle A takım kadrosuyla Sivas deplasmanına gitmeyeceklerini belirten Kıyanç, maç programının lig hazırlıklarını da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Sivas'a ulaşım konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptıklarını aktaran Kıyanç, uçak seferlerinin uygun olmaması nedeniyle takımın bir gün önceden İzmir'e gitmesi gerektiğini, dönüşte ise doğrudan uçuş bulunmadığını ifade etti.

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Sivas'tan dönüşün perşembe akşamını bulacağını belirten Kıyanç, bu durumun Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını aksatacağını kaydetti.

Ligdeki performansa da değinen Kıyanç, sezon başında takımın kurulması, transfer ve teknik heyet süreçlerinin geç tamamlandığını belirtti.

Muğlaspor'un ligde 18 puanla 12. sırada bulunduğunu anımsatan Kıyanç, sezon başında bu sıralamanın kabul edilebilir olduğunu ancak son haftalarda alınan sonuçların kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Takımın üç hafta önce play-off hattına girmesinin camiada heyecan oluşturduğunu ifade eden Kıyanç, son maçlarda alınan sonuçların beklentilerin altında kaldığını belirterek, taraftarlardan özür diledi.

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Ligin zorluğuna dikkati çeken Kıyanç, Muğlaspor'un öncelikli hedefinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

Kıyanç, "Bu takımın bu yıl bu ligde kalması şampiyonluklar kadar önemli ve değerli. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu hedeften asla Muğlaspor şaşmayacaktır. Bu takım, bu ligde kalacak bir takım." ifadelerini kullandı.

Menaf Kıyanç, kulübün mali olarak zorlu bir süreçten geçtiğini de belirterek, kentin kulübe sahip çıkmasını ve destekte bulunmasını istedi.