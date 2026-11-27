Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.Ç.’nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda, 36 parça halinde satışa hazır toplam 421,82 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 101 fişek ele geçirildi.

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 421,82 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.