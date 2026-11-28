Milas Kazıklı açıklarında bulunan balık çiftliğinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede sevk edilen Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla’nın Milas ilçesi Kazıklı mevkiindeki balık çiftliğinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yolu ile tahliyesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.