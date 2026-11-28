Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir vatandaş, Deve Taşı mevkisinde uçurumdan düşerek yaralandı. Yaklaşık 3 metre aşağıya düşen kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Menteşe ilçesi Deve Taşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen vatandaşın uçurumdan düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre aşağıya düşen vatandaşı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.