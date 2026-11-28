2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 mağlup olan Fethiyespor yarın evinde eksi 1 puanla sonuncu sırada yer alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Furkan Sarıoğlan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Haftaya 11 puanla 14'üncü sırada giren Fethiyespor'da teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteği ile istedikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getirdi.

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