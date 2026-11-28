MTK Muğla Teknoloji Koleji'nde ilkokul, ortaokul ve lise velilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantılarında öğrencilerin akademik, sosyal ve bireysel gelişimleri ele alınırken güvenli eğitim ortamı için okulaile iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

MTK Muğla Teknoloji Koleji, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" anlayışı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise velileriyle bir araya gelerek okulaile iş birliğini güçlendirmeye yönelik Veli Bilgilendirme Toplantıları düzenliyor. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, bireysel gelişimlerinin, sağlık ve güvenliklerinin de ele alındığı toplantılarda, eğitim sürecinin önemli paydaşlarından olan velilerle karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştiriliyor. "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" anlayışıyla düzenlenen toplantılarda, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamında gelişimlerini sürdürebilmeleri için okul ve aile arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanıyor. Eğitimin temel basamağını oluşturan ilkokul, eğitim sürecinin akademik ve sosyal omurgasını güçlendiren ortaokul ve öğrencileri yükseköğrenime hazırlayan lise kademelerinde gerçekleştirilen toplantılar, okulun eğitim yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

REKLAM

MTK Koleji'nin eğitim anlayışında yalnızca akademik başarıya odaklanılmıyor. Özgürce düşünebilen, kendisini ifade edebilen, sorgulayan ve potansiyelini geliştirebilen bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Bu doğrultuda güvenli okul ortamı da yalnızca fiziksel şartlarla sınırlı tutulmuyor, öğrencilerin psikolojik ve sosyal açıdan kendilerini güvende hissetmeleri, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde gelişmeleri önemseniyor. Veli bilgilendirme toplantılarıyla ailelerin eğitim sürecine daha etkin katılım sağlaması, öğrencilerin gelişimlerinin okul ve aile tarafından ortak bir anlayışla desteklenmesi hedefleniyor.