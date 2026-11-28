Menteşe Hasan ali Ercan Caddesinden Cumhuriyet Meydanına çıkan kavşakta meydana gelen kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine trafik ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kavşakta otomobili sol yan kapıdan çarpan motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile motosikletten yere düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.