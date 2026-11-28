Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ortak çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda B.H. ve F.G. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 27 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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