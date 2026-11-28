Kaza, Marmaris ilçesi Çetibeli Kontrol Noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrol noktası önünde iki araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksama yaşanırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Kontrol Noktası önünde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpışırken, araçlarda bulunan sürücü ve yolcular yaralandı.

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