Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Batuhan Bıyıklı
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Mago, Ali Barak, Selim Dilli, (Dk. 69 Çelhaka) Ali Kaan Güneren, Avramovski, (Dk. 81 Yasin Uzunoğlu) Diarra, ( Dk. 90 Osindina), Camaj, (Dk. 69 Poyraz Yıldırım) Sissoko, (Dk. 81 Osman Nahırcı)
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, (Dk. 69 Melih İnan), Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Alhassan, (Dk. 76 Kayode), Denic, Adem Eren Kabak, Teklic, (Dk. 77 Osman Yıldırım) Dimitrov, ( Dk. 87 Ahmet Ülük), Wilks
Goller: Dk. 38 Camaj (Penaltıdan), Dk. 73 Poyraz Yıldırım, Dk. 85 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Erce Kardeşler, Dk. 61 Denic, Dk. 78 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor) Dk. 55 Selim Dilli, (Muğlaspor)
MUĞLA
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