80’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sissoko’nun vuruşunda kaleci Erce topu ayaklarıyla çıkardı. Ardından Avramovski’nin vuruşunda Erce bir kez daha gole izin vermedi.

34’üncü dakikada Muğlaspor atağında savunma arkasına sarkan Sissoko, kaleci Erce’yi çalımladıktan sonra ceza sahasında yerde kaldı. Yardımcı hakem, pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı. 36’ncı dakikada VAR’ın uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Melih Aldemir, ofsayt kararını iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. 38’inci dakikada penaltıyı kullanan Camaj, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ağları havalandırdı: 1-0.

Karşılaşma öncesinde 24 Kasım Salı günü Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Muğlaspor taraftarları, “Filistin’e selam” yazılı pankart açtı.

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