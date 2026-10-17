Muğlaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 19 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

Muğlaspor Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli çalışması dikkati çekti.

Muğlaspor, Manisa FK karşılaşmasından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

- Taraftara birlik çağrısı

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, takımın eksiklerini gidermek için çalışacaklarını ve birlik içinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmada tribünleri dolduran 5 bin 500 taraftara ve takıma destek veren Muğla halkına teşekkür eden Kıyanç, ilk yarıda sergilenen oyunun umut verici olduğunu ancak ikinci yarıda aynı performansın gösterilemediğini ifade etti.

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İkinci yarıdaki oyunun takıma yakışmadığını kaydeden Kıyanç, taraftarlara galibiyet armağan edemedikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Takımın her maça kazanmak için çıktığını vurgulayan Kıyanç, eksiklerin en kısa sürede giderilmesi için çalışacaklarını belirterek taraftarlara desteklerini sürdürme çağrısında bulundu.