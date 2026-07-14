Ortaca'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Gölbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.



Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

