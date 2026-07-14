Ortaca'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 14.07.2026 - 18:18 Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gölbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ