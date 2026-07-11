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        "Regatta" kruvaziyeri Marmaris'e 481 yolcusuyla geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Regatta" adlı kruvaziyer 481 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:31 Güncelleme:
        "Regatta" kruvaziyeri Marmaris'e 481 yolcusuyla geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Regatta" adlı kruvaziyer 481 turist getirdi.

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 178 metre uzunluğundaki lüks butik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, 481 yolcu ve 392 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

        "Regatta"nın, akşam saatlerinde Girit Adası'nın Kandiye Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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