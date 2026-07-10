GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.



Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



- Yangına intihar girişiminin neden olduğu şüphesi



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmaya göre, yangının, hakkında kayıp ihbarı olan D.D.E'nin (61) benzinle intihar girişiminde bulunduğu sırada çıktığından şüpheleniliyor.



Olayın ardından evinde yakalanan şüphelinin el, kol ve sırt bölgesinde de yanıklar tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin, tedavi işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.



Şüpheli hakkında daha önce kayıp ihbarı yapıldığı ve arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yürütüldüğü öğrenildi. Şüphelinin, arama ekiplerini görünce ateşi yaktığı da ileri sürüldü.



Ayrıca yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, söz konusu kişinin alevlenen bölgeden görevliler tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı görülüyor.

