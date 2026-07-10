Fethiye açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.



Ekiplerce ilk müdahalesi teknede yapılan ve ardından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen hasta, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, bir gezi teknesinde rahatsızlanan kişi de yine Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

