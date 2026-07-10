Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Bodrum'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.


        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 14'ü çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi
        Fethiye açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi
        Teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş tıbbi tahliye
        Teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş tıbbi tahliye
        Bodrum'da makilik yangını kontrol altına alındı
        Bodrum'da makilik yangını kontrol altına alındı
        Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın (2)
        Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın (2)
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bodrum'da makilik yangını devam ediyor
        Bodrum'da makilik yangını devam ediyor