Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Şehit polis memuru Ercan Yangöz, Bodrum'da anıldı

        Şehit polis memuru Ercan Yangöz, Bodrum'da anıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 yıl önce silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Şehit polis memuru Ercan Yangöz, Bodrum'da anıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 yıl önce silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için anma programı düzenlendi.

        Şehit polis memuru Ercan Yangöz için ilçedeki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Anma programının ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        Programa, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe protokolü ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        16 Haziran 2021'de meydana gelen olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, saldırıda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti

        Benzer Haberler

        Şehit Ercan Yangöz için Kuran okundu
        Şehit Ercan Yangöz için Kuran okundu
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Datça'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Datça'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Şehit polis memuru Ercan Yangöz, meslektaşları tarafından anıldı
        Şehit polis memuru Ercan Yangöz, meslektaşları tarafından anıldı
        Muğla'da çevreyi kirletenler fotokapan ve dronlarla takip ediliyor
        Muğla'da çevreyi kirletenler fotokapan ve dronlarla takip ediliyor
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı