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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ortaca ve Dalaman ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği, 21 kartuş, 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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