10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı.



Bu yıl "Caz Evrenseldir" temasıyla gerçekleştirilen festivalin açılış töreni, ilçedeki bir otelde yapıldı.



Programa Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Olcay Işlakca, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile davetliler katıldı.



Festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketi verilmesinin ardından açılış konserine geçildi. Konserde Dilek Sert Erdoğan Hammond Band ile Yavuz Darıdere sahne aldı.



Açılışta konuşan Varoğlu, Bodrum Caz Festivali'nin Avrupa Festivaller Birliği tarafından verilen EFFE Label unvanını aldığını ve Dünya Caz Ağı'na (World Jazz Network) dahil edildiğini söyledi.



Festivalin sanatsal mükemmellik, uluslararası iş birliği ve kültürel diyaloğu destekleyen yapısıyla öne çıktığını ifade eden Varoğlu, etkinliklerin 28 Haziran'a kadar Bodrum'un farklı noktalarında devam edeceğini kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle düzenlenen festival kapsamında konserler, söyleşiler, sergiler ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek.



15 Haziran'da başlayan festival, 28 Haziran'a kadar yerli ve yabancı sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.

