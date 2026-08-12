Seydikemer'de orman yangınında evi zarar gören aileye konteyner desteği

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında evi zarar gören aileye konteyner desteği sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede birden fazla mahalleyi etkileyen orman yangınının ardından mağdur olan vatandaşlara yönelik destek çalışmaları sürdürülüyor.

Yangından etkilenen alanlarda yürütülen ihtiyaç tespiti doğrultusunda Dere Mahallesi'nde evleri zarar gören Çobanoğlu ailesine yaşam konteyneri sağlandı.

Hayırseverlerin de katkılarıyla temel yaşam eşyaları yerleştirilen konteyner aileye teslim edildi.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Ahmet Çobanoğlu, desteklerinden dolayı belediye ekiplerine ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından etkilenen vatandaşların yalnız olmadığını belirtti.

Orman yangınının yalnızca doğayı değil vatandaşların yıllarca emek vererek kurduğu yuvalarını, geçim kaynaklarını ve hatıralarını etkilediğini kaydeden Aras, "Yangının ilk anından itibaren ekiplerimizle sahada olduğumuz gibi, yangın sonrasında da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bizim sorumluluğumuz yangın söndüğünde sona ermiyor. Asıl önemli olan, afetten etkilenen hemşehrilerimizin yeniden hayatlarını kurabilmelerine destek olmak ve yaralarını birlikte sarabilmektir." ifadesini kullandı.

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Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ile hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.