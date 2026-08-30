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        Smaç Fest 2026 Turnuvası Marmaris'te tamamlandı

        Smaç Fest 2026 Turnuvası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Smaç Fest 2026 Turnuvası Marmaris'te tamamlandı

        Smaç Fest 2026 Turnuvası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 2026 yılını "Muğla Gençlik Yılı" ilan etmesiyle gençleri ve sporseverleri bir araya getiren turnuvada, 16 takım ve yaklaşık 450 sporcu yer aldı.

        Gençlerin spora yönlendirilmesi, sportif faaliyetlere katılımın artırılması ve gençlerin sosyal yaşamda daha aktif rol almalarının desteklenmesi amacıyla 27 Ağustos'ta başlayan turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

        Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.

        Kaymakam Kaya, turnuvaya katılan sporcuları gösterdiği mücadele ve centilmence davranışlarından dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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