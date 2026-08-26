Türkiye'de üretilen mega yat "Elements" Fethiye'de 100 ton akaryakıt aldı

Türkiye'de 2017'de inşa edilen ve 24 misafir ile 29 mürettebat kapasitesine sahip yatın bünyesinde yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti, geniş güneşlenme alanları ve çeşitli eğlence bölümleri bulunuyor.

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