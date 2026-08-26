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        Türkiye'de üretilen mega yat "Elements" Fethiye'de 100 ton akaryakıt aldı

        Türkiye'de üretilen, Suudi iş insanı Fahad Al Athel'e ait "Elements" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Türkiye'de üretilen mega yat "Elements" Fethiye'de 100 ton akaryakıt aldı

        Türkiye’de üretilen, Suudi iş insanı Fahad Al Athel'e ait "Elements" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Malta bayraklı, 80 metre uzunluğundaki mega yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 100 ton akaryakıt, yatın yakıt tanklarına aktarıldı.

        Türkiye'de 2017'de inşa edilen ve 24 misafir ile 29 mürettebat kapasitesine sahip yatın bünyesinde yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti, geniş güneşlenme alanları ve çeşitli eğlence bölümleri bulunuyor.

        Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından "Elements" isimli yatın limandan ayrılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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