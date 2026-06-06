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        Ula'da muhtarlığı düşen Akyaka Mahallesi'nde ara seçim yapılacak

        Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde, mevcut muhtarın hapis cezasının kesinleşmesiyle görevinin düşmesi üzerine pazar günü muhtarlık ara seçimi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Ula'da muhtarlığı düşen Akyaka Mahallesi'nde ara seçim yapılacak

        Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde, mevcut muhtarın hapis cezasının kesinleşmesiyle görevinin düşmesi üzerine pazar günü muhtarlık ara seçimi gerçekleştirilecek.

        Akyaka Mahallesi Muhtarı Ferudun Özsoy'un, 2018 yılında yaşanan bir olaya ilişkin yargılandığı davada aldığı hapis cezası kesinleşti.

        Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Özsoy'un muhtarlık görevi düşürüldü ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda mahallede ara seçime gidilmesi kararlaştırıldı.

        Eski muhtar Ferudun Özsoy, yaptığı açıklamada, normal yerel seçimlerden farklı olarak bu pazar günü sandıktan çıkacak muhtarın 2029 yılına kadar görevde kalacağını belirtti. Özsoy, "2029 yılında yapılacak olağan yerel seçimlerle birlikte mahalleli yeniden beş yıllık dönem için muhtarını seçecek." ifadesini kullandı.

        - Eski muhtarın eşinin de aralarında olduğu 6 aday yarışacak

        Görevden ayrılan Ferudun Özsoy mevzuat gereği yeniden aday olamazken, yerine eşi Hürriyet Özsoy’un adaylığını açıkladığı öğrenildi.

        Mahallede 2029 yılına kadar görev yapacak yeni muhtarı belirlemek için kurulacak sandıklarda Mustafa Tavşan, Hülya Koçyiğit, İbrahim Türkoğlu, Yavuz Dereboğaz, Mutlu Hira ve Hürriyet Özsoy yarışacak.

        Akyaka sakinleri, pazar günü oylarını kullanarak mahallenin yeni muhtarını belirleyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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