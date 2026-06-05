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        Ula'da sarımsak festivali yapılacak

        Muğla'nın Ula ilçesinde sarımsak festivali gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Ula'da sarımsak festivali yapılacak

        Muğla'nın Ula ilçesinde sarımsak festivali gerçekleştirilecek.


        Hafta sonu liçe merkezinde yapılacak festival sarımsak sökme etkinliğiyle başlayacak. Kortej yürüyüşünün ardından yarışmalar, panel ve konser programı ile devam edecek etkinlikler kapsamında vatandaşlar gönüllerince eğlenecek.


        Etkinlik 14 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantlar ve sahne programlarıyla sürecek. El sanatları ve yöresel ürün alanları meydan çevresinde yer alacak, yarışmalar ve gösteriler sahne alanında gerçekleştirilecek.

        Festival boyunca ziyaretçiler, yerel üretici stantları, kültürel söyleşiler, çocuk aktiviteleri, halk oyunları gösterileri ve bisiklet etkinliklerine katılma imkanı bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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