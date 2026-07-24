Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Turgutlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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