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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okullarına giden öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okullarına giden öğrencilerle bir araya geldi.

        Futbol, basketbol, voleybol, atletizm ve jimnastik branşlarında açılan kursları ziyaret eden Koşansu, antrenmanları yerinde takip ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Koşansu, sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkati çekerek, kurslara katılan tüm öğrencilere başarı diledi.

        Ziyaret sırasında öğrencilerle basketbol ve futbol oynayan Koşansu, onlara hediyeler verdi, ikramda bulundu.




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