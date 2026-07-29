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        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Bulanık ilçesinde gerçekleştirilen kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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