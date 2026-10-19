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        Bulanık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Bulanık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Murat Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Feriha Yaren Marmara, muhtarlığın 1829'dan bu yana Türkiye idari yapısında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Muhtarların sadece resmi işlemleri yürütmediğini, mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların ihtyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının ilgili kurumlara aktarılması konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Marmara, muhtarların iyi günde ve kötü günde vatandaşların yanında bulunduğunu ifade etti.

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        Törene, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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